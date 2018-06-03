Sivas'ta kene bir can daha aldı (2)

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İşçi emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Cemal Kaya\'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Aslandoğmuş köyüne götürüldü. Köy Cemevi\'nde sabah saatlerinde düzenlenen törenin ardından Kaya, köy mezarlığında toprağa verildi.

5 gündür hastanede yoğun bakımda yattığını ve dün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyleyen Kaya\'nın kayınbiraderi Rıza Şengül, \"Eniştem yüksek ateş nedeni ile hastaneye yattı. Kırım kongodan şüphelendiler, dün de vefat etti. Köye getirdik, burada hastanenin direktifleri ile birlikte tabutla defnettik. Eniştemin şekeri yüksek olduğu için tedavisi zor oldu\" ifadelerini kullandı.



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