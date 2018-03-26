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Ekonomi

Sivas'ta Karayolları işçilerinden kadro eylemi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi

26 Mart 2018 14:57

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. 
Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karayollarında çalışan bazı meslek dallarındaki işçilerin kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İl Temsilcisi Zeki Ekici, \"Söz konusu kararname ile karayollarında çalışan asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri \'anahtar teslimi\' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile her türlü işi yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresi\'nde, belediyelerde, TÜDEMSAŞ\'ta Beton Travers\'te TCDD\'de Hava Meydanları\'nda, Telekom\'da, PTT\'de, hastanelerin yemekhanelerinde, velhasıl kitlerde aynı şartlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleri ile birlikte sevindireceklerine inanıyoruz\" dedi. 

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