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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ-SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kamyonet ile  otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

25 Kasım 2018 03:10

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ-SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde, kamyonet ile  otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kangal-Gürün yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen, Tokat\'tan Adıyaman\'ın Menzil ilçesine giden 60 AAP 485 plakalı otomobil ile 58 AAH 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mahmut Yılmaz (22), Ömer Metin Ceylan (62), Bekir Salman, Orhan Yılmaz (60), İsmail Ceylan (27) ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Metin Ceylan ve Orhan Yılmaz\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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