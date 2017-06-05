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Sivas'ta işçilerin eylemi sürüyor; fabrika girişini kapattılar

Fabrika çeşitli gerekçelerle 20 işçinin işine son verilmişti

05 Haziran 2017 22:44

Sivas’ta çalıştıkları fabrikanın yönetiminin çeşitli gerekçelerle iş akitlerini fesh edilen 20 işçi, fabrika girişini kapatarak eylem yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kam mili üreten bir fabrika, son 1 hafta içinde çeşitli gerekçelerle yaklaşık 20 kişiyi işten çıkardı. Daha önce fabrika önünde toplanarak eylem yapan işçiler, bugün de fabrikanın girişini kapattı.

Yaklaşık 1 ay önce sendikaya üye olduklarını ve bu nedenle işten çıkarıldıklarını belirten 50 kişilik grup, yaklaşık yarım saat burada bekledi. Mesaisi biten ve kendilerine destek vermeyen arkadaşlarına tepki gösteren grup, işçi servislerinin dışarı çıkmasına izin vermedi.

Bir süre bekleyen grup, polisin gözaltı yapabileceğini hatırlatması üzerine yolu açtı. İşçi servislerini yuhalayarak gönderen grup, fabrikadan çıkan yönetim kurulu başkanı İsmail Timuçin'in de aracını durdurarak tepki gösterdi.

İşletmede bir süre önce Çelik-İş Sendikası tarafından sendikal faaliyet başlatıldığı, 700 civarındaki işçilerden yaklaşık 375'inin sendikaya üye olduğu öğrenildi.

 

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