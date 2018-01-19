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Yaşam

Sivas'ta imam hatip öğrencileri 'kar duası'na çıkarıldı

Okul müdürü, öğrencilerin duasına "İnşallah kabul olur" dedi

19 Ocak 2018 13:45

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ‘kar duası’ yaptı. Okul müdürü "İnşallah kabul olur" dedi.

Kardeşler Tepesi’nde yapılan duaya lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Dua öncesi Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Meslek dersleri öğretmeni Recep Doğan tarafından "kar ve yağmur duası" ettirildi. Doğan duada, “Allah’ım sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol rahmetini ihsan et. İndirdiğin kar ve yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Kar ve yağmuru muhtaç olduğumuz güne kadar indir yarabbi. Rahmetini üzerimize saç ve dağıt Allah’ım. Ölmüş topraklarımıza hayat ver. Allah’ım bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı, her tarafa akıp giden kar ve yağmur ihsan eyle Allah’ım” dedi.

Dua ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan okul müdürü Hacı Ömer Özdemir ise kar yağışının kısmen gerçekleştiğini ancak yetersiz olduğunu belirterek, “Memleketimizde görülen bu kuraklık nedeniyle, günahsız yavrularımızla birlikte Kardeşler Dağı mevkisine çıkarak Allah’a dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur ve memleketimiz bu kuraklıktan kurtulur” dedi.

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