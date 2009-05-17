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Yaşam

Sivas’ta iki yük treni çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Divriği ilçesinde, 2 yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 makinist yaşamını yitirirken, 1 makinist de yaralandı.

17 Mayıs 2009 03:00

Sivas’ın Divriği ilçesinde, 2 yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 makinist yaşamını yitirirken, 1 makinist de yaralandı.

Divriği’de, iki yük treninin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Demirağ-Cürek istasyonları arasında bulunan tünelde, sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana gelen kazada, vagonlarında demir cevheri taşıyan iki yük treni çarpıştı.

Kazanın hemen ardından çarpışmanın etkisiyle yangın da çıktı. Alev alan yük treninde bulunan ve trende sıkıştığı belirtilen makinist Hakim Koşman, olay yerinde hayatını kaybederken, trende bulunan diğer makinist olan 35 yaşındaki Haşmet Aslan ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Haşmet Aslan, olay yerine çağırılan bir ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili incelemelerin ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)

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