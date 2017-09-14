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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı

14 Eylül 2017 00:38

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne giden Ayhan Kaman (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Büyülü yönetimindeki 58 T 0664 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kaman ve Büyülü ile her iki araçta bulunan Ömer Dündar (22), Rasime Aslaner (69) ve İrade Aktaş (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılardan Ayhan Kaman ve Ömer Dündar Numune Hastanesi\'ne, diğer 3 kişi ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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