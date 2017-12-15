Sivas'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsün lastiğini bıçakla keserek, sürücü lastiği değiştirirken, aracın ön koltuğunda duran ve içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan şüpheliler yakalandı.

Olay, dün sabah Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Kentteki bir market zincirinde çalışan Serkan Karaoğlan, 58 BS 151 plakalı kapalı kasa minibüsle şubelerdeki hasılatı toplayarak, bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Karaoğlan minibüsle, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında beklerken, yaklaşan bir kişi, aracın arka lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Uyarı üzerine minibüsü yol kenarına çeken Karaoğlan, araçtan inip incelediği lastiğin bıçakla kesilerek patlatıldığını fark etti. Serkan Karaoğlan, patlak lastiği değiştirirken, bir otomobilden inen hırsız, minibüsün ön koltuğunda duran çantayı alarak araçla uzaklaştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kentte bulunan mobese ve güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucu soyguncuların plakasız bir otomobille Tokat yönüne kaçtıkları belirlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda şüphelilere ait aracın Tokat\'ta bulunan alışveriş merkezinin otoparkında olduğu belirtildi.

Alışveriş merkezi ve çevresinde yapılan araştırma sonucunda eşkalleri belirlenen şüpheliler G.Y ile İ.Ç çaldıkları paralarla birlikte yakalandı. Sivas\'a getirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan paraların tamamının firma yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

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