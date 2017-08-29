T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta fırınlardan engellilere indirim

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Pideciler Derneği'nin desteği ile engelliler kente özgü olan pide, katmer, çörek gibi fırın ürünlerini yüzde 25 indirimli alabilecek

29 Ağustos 2017 20:27

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Pideciler Derneği\'nin desteği ile engelliler kente özgü olan pide, katmer, çörek gibi fırın ürünlerini yüzde 25 indirimli alabilecek. 
Sivas Pideciler Derneği engellilerden gelen talep doğrultusunda ürünlerde indirim kararı aldı. Şimdilik kent merkezinde 5-6 fırında başlayan uygulamanın zamanla tüm pide fırınlarında geçerli olması sağlanacak. Engelli kartlarını gösterenler yüzde 25\'lik indirimden faydalanabilecek. Gönüllü engelli destekçisi Necmettin Apaydın, \"Kendim de diyaliz hastasıyım. 4 yıldır diyalize giriyorum. Diyaliz hastası ve engelli arkadaşlarımıza destek oluyoruz, sosyal projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Sivas\'ta bir indirim kampanyası başlattık. Esnaf arkadaşlarımıza rica ederek engelli ve diyaliz hastalarına indirim yaptırıyoruz. Şu an Sivas genelinde birçok fırında artık pide, etli pide, katmer, çörek gibi ürünlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Engelli kartı olanlar bu indirimden faydalanabilecek. Sivas\'ta destek veren birçok firma var. Kıyafette yüzde 15, kuaförde yüzde 50 ve parası olmayan engelli kardeşlerimiz ücretsiz tıraş olabiliyor. Mobilya yüzde 15, medikalde yüzde 30, terzide yüzde 30, çay salonlarında yüzde 25, lokantalarda yüzde 15, pide fırınlarında yüzde 25 indirim yaptırdık. Şu an dükkanlara engelli indirim yazılarını astık\" dedi. 
Sivas Pideciler Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün ise zamanla Sivas\'ta tüm fırınlarda bu uygulamaya geçileceğini söyledi. Düzgün \"Merkezde şu anda 5-6 fırınla başladık. Zamanla Sivas\'ın geneline yayacağız. Dışarıdan gelen üniversite öğrencilerimize de Sivas\'a katkı sağlamak için indirim uygulayacağız. Onlar da öğrenci kartlarını gösterdikleri takdirde indirimden yararlanacaklar. Belli bölgelerde bu uygulama başladı\" ifadelerini kullandı.   

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS Pideciler DerneğiPideciler DerneğiEngelliGönüllüNecmettin ApaydınDiyalizBuSivasEsnafKıyafetteMobilyaPideciler Derneği Başkanı Hüseyin DüzgünDüzgünZamanla SivasDışarıdanOnlarBelli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24