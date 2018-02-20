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Sivas'ta, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anma yürüyüşü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören ülkücü öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi

20 Şubat 2018 18:33

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi\'nde eğitim gören ülkücü öğrenciler, Ege Üniversitesi\'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi. 
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun 3\'üncü ölüm yıl dönümü nedeni ile CÜ\'de yürüyüş düzenlendi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci Merkezi Kafeterya önünde toplandı. Öğrenciler adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Selahattin Kolaylı, \"Tarih okurken tarih yazan yiğidimiz Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun acısı hala yüreğimizde bir kor gibi yanmaktadır. Kinimiz ilk günkü gibi diridir. Soracağız hesabını er ya da geç bir bir. Boşa değil senin bunca çilen, boşa değil ülkü uğruna verilen beş bin şehit. Yer gök şahit olsun kinimiz bu dava muzaffer olana kadardır. Türk Milleti tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bağımsızlığından ödün vermemiş, birlik ve beraberliğinden ayrılmamıştır\" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına karanfil bıraktı. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı.

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