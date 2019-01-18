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Sivas'ta FETÖ sanığı 6 üniversite öğrencisine hapis

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 üniversite öğrencisine, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

18 Ocak 2019 14:04

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 üniversite öğrencisine, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 
Sivas\'ta FETÖ/PDY\'nin üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz\'dan sonra da örgütün hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 6 üniversite öğrencisi, yargılandıkları davada karar duruşmasına çıktı. Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cemil B., Mustafa Ş., Muhammed Safa D., Okan Y., İhsan E. ve Umutcan D. ile avukatları katıldı.
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Cemil B.\'ye 12 yıl 9 ay, Mustafa Ş.\'ye 12 yıl, Muhammed Safa D. ve İhsan E\'ye 6\'şar yıl 3\'er ay, Okan Y.\'ye 3 yıl 1 ay ve Umutcan D\'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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