Sivas'ta FETÖ davasında 3 tahliye

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu akademisyen 10\'u tutuklu, 15 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan 3\'ü tahliye edildi.

Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Şifreli haberleşme programı ByLock kullanma\' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar, A.P., E.D., F.U., M.K., M.A., M.H.A., M.A., O.Ö., Ö.B.A. ile tutuksuz sanıklar, Ş.B., H.D., F.E., M.K., E.A., avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan F.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İddianamelerin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

İhraç edilen öğretim görevlisi E.D. savunmasında, sosyal hayatında bir faaliyet olması için bu yapının içinde bulunduğunu belirtti. Resmi görevinde bu yapıyla ilgili herhangi bir emir almadığını dile getiren E.D., \"Haberim olmayan bir darbe teşebbüsü nedeniyle terörist konumuna düştüm. Benimle birlikte yargılanan sanıkların birkaçını sohbet ortamlarından tanırım. ByLock programına kendimi \'Furkan\' olarak kaydetmiştim\" diye konuştu.

Tutuklu işçi F.S. ise ByLock kullandığını belirterek, \"Ben ByLock\'ta \'Fahri\' ismini kullandım. Bu yapı içinde uzun yıllardan beri ikinci ve farklı bir isim kullanmak, tedbir olarak görülüyordu. Bu yapının sohbetlerine de katıldım\" dedi.

İhraç edilen araştırma görevlisi tutuklu sanık M.H.A. da evinde Fethullah Gülen\'e ait vaaz CD\'lerinin sorulması üzerine, \"Ben zaman zaman bu yapıya mensup arkadaşlarla tartışırdım. Bu yapıya mensup bir kişi de bunları dinlemem için bana vaaz CD\'lerini verdi. Ben de dinlemeden kitaplığa koydum. Saklama gereği dahi duymadım\" ifadelerini kullandı.

\'BAŞÖRTÜSÜ TEFERRUATTIR DİYEN ŞAKLABANIN NEYİNE İNANACAĞIM\'

İhraç edilen araştırma görevlisi tutuklu sanık F.U. ise savunmasında şunları kaydetti:

\"Ben Saadet Partiliyim. Resmi belgesi de elimde. Bu FETÖ ile aynı dünya görüşüne sahip değilim. \'Başörtüsü teferruattır\' diyen şaklabanın neyine inanacağım\" dedi.

Duruşmada diğer sanıklar da dinlendi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar E.D, M.K. ve M.H.A.\'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporlarının beklenmesi için 28 Kasım\'a ertelendi.