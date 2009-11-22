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Yaşam

Sivas'ta eğitime 'domuz gribi' tatili

Sivas'ta domuz gribi nedeniyle il genelindeki tüm ilköğretim okulları ve liseler ile dershanelerde bayrama kadar eğitime ara verildi.

22 Kasım 2009 02:00

T24 - Sivas'ta grip nedeniyle il genelindeki tüm ilköğretim okulları ve liseler ile dershanelerde Kurban Bayramı'na kadar eğitime ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ve özellikle hafta sonu ildeki sağlık kurumlarına grip şikayetiyle başvuranların sayısının arttığı, ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin devamsızlığında artış yaşandığı kaydedildi.

Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, il genelinde ilçeler de dahil olmak üzere ilk ve ortaöğretim kurumları ile dershaneler ve etüt merkezlerinde 23?26 Kasım 2009 tarihleri arasında eğitime ara verildiği açıklandı.

Kentte eğitim ve öğretime 4 günlük bayram tatilinin de ardından 1 Aralıkta başlanacağı duyuruldu.

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