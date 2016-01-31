Sivas'ta domuz ve kurt sürüsü şehre indi

Sivas'ta kış ayları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü Yıldızeli ilçe merkezine, domuz sürüsü ise Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne indi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Kurt'un haberine göre, Sivas'ta yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, beslenmek için kent merkezlerinin yakınlarına indi. Sivas'ın Yıldızeli İlçesi yakınlarına inen kurt sürüsü, yiyecek bulmak için gezinirken araçla seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşları fark eden kurtlar daha sonra bulundukları bölgeden uzaklaştı.

Domuz sürüsü öğrencileri korkuttu

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ise kalabalık bir domuz sürüsü görüldü. Sivas Meslek Yüksek Okulu'nun etrafındaki karla kaplı alanları kazarak yiyecek arayan domuzlar, üniversite öğrencileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öğrenciler sürünün geçişini korku içinde izlerken, alanda 16 domuz olduğu görüldü. Bir süre kampüste gezinen sürü daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.