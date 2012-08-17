Sivas'ta camide çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde cuma namazı sırasında camide çıkan alacak verecek tartışmasında Ümit K., tabancayla Bayram Yıldırım’ı öldürdü, yanında bulunan 5 kişiyi ise yaraladı.

Olay ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki Beydeğirmeni Köyü’nde meydana geldi. Köylüler cuma namazı için camiye gitti. Cuma namazı başlamadan önce camide Ümit K. ile daha önce aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bayram Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Ümit K., camide bulunan Bayram Yıldırım’a doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Bayram Yıldırım ile çevresinde bulunan Şemsettin Yıldırım, Bahattin Keskin, Fatih Öztürk, Halit Akyol ve Veysel Ertürk’e isabet etti.

Yaralılardan durumu ağır olan Bayram Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Şemsettin Yıldırım, Bahattin Keskin, Fatih Öztürk ve Halit Akyol ilk müdahalelelerin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ayağından yaralanan Veysel Ertürk’ün ise Suşehri’de tedavisinin sürdüğü belirtildi. Haberin duyulmasıyla birlikte ölen ve yaralıların da yakınları hastaneye akın etti. Olay sonrasında camiden kaçan saldırgan Ümit K. silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.