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"Sivas'ta bir meczup türedi, peygamber A4 kağıdında irşat listesi vermiş, Erdoğan'la görüştürülüyor"

"Ne çektiysek bu din bezirgânlarından çektik"

28 Mart 2018 17:11

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas Numune Hastanesi'nin yıkılmasını istemeyenlere, "dinsiz imansız" suçlamasında bulunan ve Hz. Muhammed'in kendisine rüyasında bir liste verdiğini iddia eden kişiyi Meclis gündemine taşıdı. Akyıldız, söz konusu kişi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Akyıldız, söz konusu kişinin "Benim arkamda vali var, bakan var" dediğini aktararak, "Bu hoca efendi Erdoğan'la Sivas'a geldiğinde görüştürülüyor" dedi.

Akyıldız’ın Meclis'teki konuşması şöyle.

ALİ AKYILDIZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Son günlerde Sivas'ta yeni bir meczubumuz türedi. Sizin aracılığınızla Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Sivas'ta bir yerel televizyon kanalına çıkan, yüksek keramet şovlar yapan bir hoca efendi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş ve Peygamber Efendimiz de bu meczuba A4 kâğıdında, irşat edilecek illerin listesini vermiş; bu hoca efendi de, bu listede Sivas olduğu için, gelip Sivas'ı irşat etmeye kalkmış. Şimdi, bu hoca efendi diyor ki: "Benim arkamda vali var, bakan var." Hatta bu hoca efendi Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas'a geldiğinde de Cumhurbaşkanımızla görüştürülüyor. Şimdi, bu hoca efendi bununla da kalmıyor, aynı televizyon programında -Numune Hastanesinin yıkılması gündemde; tabii, yıkılmasını Sivas halkı, hiç kimse istemiyor; halka rağmen böyle bir karar verilmiş- Numune Hastanesinin yıkılmasıyla ilgili "Numune Hastanesi yıkılmasın." diyenlere "Dinsiz, imansız." diyecek kadar da kendinde keramet görüyor.

"Toplum olarak ne çektiysek bunlardan çektik"

Ben buradan uyarıyorum: Biz toplum olarak ne çektiysek bu din bezirgânlarından çektik. Yeni bir FETÖ de Sivas'tan çıkmasın, ben Sivas halkı adına uyarıyorum. Fetullah Gülen cemaati terör örgütü gibi bir yapılanmanın da Sivas'ta önünün açılmasını istemiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı da uyarıyorum: Bu tür yapıların önünü keselim, bu tür meczuplara kesinlikle prim vermeyelim diyorum.

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