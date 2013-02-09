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Yaşam

Sivas'ta bir kadın karnındaki bebeğiyle birlikte öldürüldü!

Metin Ö. isimli bir kişi aralarında husumet olduğu iddia edilen Murat Ö.'nün evini basarak açtığı ateş sonucu evde bulunanlardan Leyla Ö. ve bebeği öldürdü

09 Şubat 2013 14:39

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Şeyhhalil beldesinde dün gece saatlerinde meydana gelen bir olayda hamile kadın ve çocuğu öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sıralarında Metin Ö.(38) isimli şahıs aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu iddia edilen Murat Ö.'nün evini basarak açtığı ateş sonucu evde bulunanlardan Leyla Ö.(38) ve karnındaki çocuk ağır yaralandı.

Yaralan hamile kadın Yıldızeli Devlet Hastanesi Ali Daldal Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamile kadın ve karnındaki çocuğu bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Vahşice cinayeti işleyen Metin Ö. olay sonrasında kayıplara karıştı. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


1 yıl içerisinde aynı yerde ikinci cinayet


Geçtiğimiz yıl aynı beldede 15 yaşındaki bir genç de boğazı kesilerek hunharca öldürülmüştü. Evi basılan ailenin öldürülen çocuğun akrabası olduğu öğrenilmişti

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