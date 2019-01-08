T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D

08 Ocak 2019 02:23

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Altuntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. D.G. (36) ile S.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M. üzerinde bulunan bıçakla D.G.\'yi karnından ve bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. D.G.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.M. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASOlayMahallesi Altuntabak CaddesiTartışmanınYaralananNumune HastanesiSivas Emniyet Müdürlüğü AsayişCinayet Büro AmirliğiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24