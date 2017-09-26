Sivas'ta avukatların yargılandığı FETÖ davasında karar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin yer aldığı 9\'u avukat 12 sanığın, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına, tutuklu 3 sanığın tahliyesine, tutuksuz 4 sanığın da beraatine karar verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 9\'u avukat, 3 kamu personeli 12 sanık hakkında, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından haklarında dava açılan sanıkların karar duruşması Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu avukatlar Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D. ile tutuksuz sanıklardan avukatlar İhsan Ö., Ersin C., Dilek F. T., Resul Ö., Recep H., ile kamu çalışanları İlhamı B., Murat G. ve Hakan P. katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tutuklu avukatlardan Fatih S. şimdiye kadar görülen duruşmalarda bildiği herşeyi anlattığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu duruşmada vicdanınıza sesleniyorum. 14 aydır tutukluyum. Tüm bildiklerimi anlattım. Yunus B.\'nin tahliye olması bana koyuyor. ByLock\'u bana o yükledi. O dışarda geziyor ben içerdeyim. Onlar yöneticilikten yargılanıyordu serbest kaldılar. Etkin pişmanlık hükümleri bana neden uygulanmıyor. Yunus B.\'nin dosyası buradan ayrılıp davası Ankara\'da görüldü, tahliye oldu saklanmayı çok iyi başarmış. Ben tüm bildiklerimi anlattım ve tahliyemi talep ediyorum.\"

Tutuklu avukatlardan Erdal Ö. İse \"ÜLFET Hukuk Derneği\'nde Halil İbrahim D.\'nin ardından başkanlık yaptım ve derneğin kapatılması için herşeyi yaptım. Derneği ben kapattırdım. Bu faaliyetlerden hangisi örgüte fayda sağlamıştır. Halil İbrahim D. ile sohbetlere katılmaktan başka bir suçum yoktur. Başkanlığı da derneği kapatma şartı ile kabul etmiştim ve büyük bir uğraş vererek derneğin faaliyetlerini sonlandırdım. Bu dernekte de zaten hukuktan başka bir konu görüşülmüyordu. Tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan bir diğer tutuklu avukat Halil İbrahim D. ise \"Telefonumda ByLock yüklüydü ancak sadece davalarla ilgili görüşüyorduk, randevulaşıyorduk. Bazen de Fetullah Gülen\'den geldiği söylenen sohbeletleri dinliyorduk. ByLock\'daki ismim de zaten tüm e-posta adreslerimde kullandığım ismim ve soyismim idi. Bir gizlilik yoktu burada. ByLock ismim gizli olsa e-posta adreslerimde de kullanmazdım. ByLock içerikleride önceki ifadelerimi doğrulamaktadır\" diye savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklardan Hakan P. de bu yapıya gençliğini verdiğini ifade ederek, \"İşin boyutunun değiştiğini anlayınca çıkmaya çalıştım. Hatamı telafi etmek içinde tüm bildiklerimi anlattım. Farkına varmadan içinde bulunduğum yapıdan pişmanım. Günahım çok\" dedi.

Diğer sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE OLDU

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ersin C.\'nin hakkındaki \'silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından açılan kamu davası dosyasını bu davadan ayırdı. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklardan Resul Ö., Recep H., İlhami B., İhsan Ö.\'nün beraatine, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanıklardan Fatih S.\'nin toplamda 3 yıl 9 ay, Erdal Ö.\'nin 6 yıl 8 ay, Halil İbrahim D.\'nin de 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tahliyelerine karar verildi.

Davada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Hakan P.\'nin üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat G.\'nin yasa dışı terör örgütüne yardım etme suçundan 1 yıl 13 ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 11 ay olmak üzere toplam 5 yıl, Dilek F.T.\'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 11 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay, Ömer N.\'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 11 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.

İddianamede şüpheliler hakkında, TCK\'nın 314/2 maddesi gereğince \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri isteniyordu.