Sivas'ta AGD'den Kudüs protestosu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu içerisindeki Merkezi Kafeterya önünde ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve \'Filistin için ayağa kalk\' pankartı ve \'Ey Trump sen hayırdır\', \'Kudüs İslamındır\', \'Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir\' yazılı dövizleri bulunan yaklaşık 50 kişilik grup, \'Siyonist İsrail hesap verecek\', \'Siyonist İsrail Filistin\'den defol\' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan CÜDER Başkanı Serdar Delice, ABD ve İsrail\'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın siyonizmin yeni kuklası olduğunu belirten Delice, \"Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs\'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD\'yi de İsrail\'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır.\" dedi.

Kudüs\'ü \'İsrail\'in başkenti\' olarak nitelendirmenin ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığı ve ilişkilerinin sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacağını öne süren Delice şöyle konuştu:

\"Şimdi İslam ülkelerinden, İslam ülkelerinin hükümetlerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri, mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir. Yapmamız gereken bu coğrafyanın Müslüman ya da gayrimüslim tüm unsurlarıyla adil bir birliktelik kurmaktır. Kudüs İslam\'ındır, Müslümanlarındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır.\"

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan ve tekbir getiren grup dağıldı.

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