Sivas'ta acemi erler yemin etti

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta acemi eğitimlerini tamamlayan erler, 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda düzenlenen törenle yemin etti.

5\'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda eğitimlerini tamamlayan 1998/2 Tertip 1\'inci Kademe 28\'inci Dönem Sözleşmeli ve 371\'inci Kısa Dönem Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ile asker aileleri katıldı. Binlerce asker tören alanında silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas\'ta görev yapmış baba ve dedelerine belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan, \"Cumhuriyet\'in temellerinin atıldığı Sivas ilinde, hudutlara serhat bekçisi yetiştiren tugayımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu törene Türkiye Cumhuriyeti\'ni temsilen; şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı\'nda, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore Savaşı\'nda ve teröristle mücadele harekâtında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir\" dedi.

Tuğgeneral Erbakan, anne ve babaların evlatlarını vatan borçlarını ödemesi için kendilerine emanet ettiklerini belirterek, \"Evlat sahibi birer anne ve baba olarak bizler evladın ne kadar zor şartlarda yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden nizamiyeye adım attıklarından itibaren evlatlarınız artık bizim birer evlatlarımız olmuştur. İçiniz de gönlünüz de rahat olsun çünkü bizler evlatlarınızı daha eğitimli, daha dayanıklı ve daha sağlam birer Mehmetçik olarak sizlere teslim etme arzusundayız. Evlatlarınız bizim göz bebeğimizdir\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından program geçit töreni ile sona erdi.



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