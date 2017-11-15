Sivas'ta 9 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, 7\'si tutuklu, 9 sanık hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından dava açıldı. Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Abdullah G., Alican A., Gökhan K., Hakan C., İsa A., Mehmet A. ile tutuksuz sanıklar Mehmet B. ve İsa E. katıldı; sanık Seda T.K. ise firari durumda. Sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklarla ilgili \'Bylock\' ve diğer raporlar okundu.

Raporların okunmasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi. Tanıklardan M.A., örgütün \'bölge talebe mesulü\' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Aican A.\'yı tanıdığını belirterek, \"Ben üniversite birinci sınıfta cemaatte kalırken o ev sorumlusuydu. Sınıf arkadaşım onun sorumlu olduğu evde kalıyordu, ben de onların eve gidip geliyordum\" diye konuştu.

Tanıklardan Ş.T. de Alican A.\'yı kaldığı örgüt evlerinden tanıdığını söyledi. Tanık Ş.T. \"Bölge Lise Mesulü (BLM) olması nedeniyle tanıyorum. Ben de 11. sınıflar BLM\'liğini yapıyordum, A.A.\'dan devralmıştım öğrencileri. A.A. da 12. sınıfları aldı benden sonra. BLM\'ler öğrencileri örgüt evine çağırmakla yükümlüydü. Ben de 3-4 yıl yaptım. Öğrenciler eve gelirdi; ders verilir, Fetullah Gülen kitapları okunur, CD\'leri izlenirdi. Onların bulunduğu bir toplantıya gittim. Bizden lisede okuyan öğrenci sayısını cemaate çekmemizi ve sayıyı artırmamızı istediler. A.A., benden telefonu istedi toplantı sonunda. Haberleşmemiz için bir program yükleyeceğini söyledi. Ben de yüz yüze söylemelerini istedim ve telefonumu vermedim. Üniversite bitince örgütle irtibatım kesildi\" dedi.

Tanık M.G. de sanıklardan Alican A.\'yı tanıdığını belirterek, \"Ben de örgütte Bölge Talebe Mesullüğü (BTM) yaptım. Onun da BTM olduğunu biliyorum. Alican A.\'nın kod adı da Asım\'dı.\" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, başka davadan tutuklu 2 tanık daha dinlendi. Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, gelmeyen yazı ve cevapların beklenmesi için 14 Aralık\'a ertelendi. Firari sanık Seda T.K.\'nın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.