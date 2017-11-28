Sivas'ta 7 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyenlerin de olduğu 3\'ü tutuklu, 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Şifreli haberleşme programı ByLock kullanma\' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar A.P., F.U., M.A. ile tutuksuz sanıklar F.E., M.H.A. ve H.D. ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan M.K. duruşmaya katılmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) rapolarının okunmasının ardından söz alan araştırma görevlisi F.U., ByLock\'a bin 652 kez giriş yaptığı yönündeki tespiti yalanladı. ByLock\'a girmediğini savunan F.U., \"Bana \'ByLock kullandı.\' diyen kişilerin listesinde de yokum. Bu kişiler benim internetimi kullanarak ByLock\'a girmiş olabilir. Çünkü interneti ortak kullanıyorduk.\" dedi.

BTK raporlarında 408 kez ByLock\'a giriş yaptığı belirtilen A.P. de programı kullanmadığını, telefonundan başka bir kişinin giriş yapmış olabileceğini öne sürdü. Tutuklu sanık M.A. ise kod adı kullanmadığını iddia etti. BTK kaydıyla ilgili tek doğru şeyin telefon numarası olduğunu savunan M.A, \"Gece geç saatlerde ByLock\'a bağlandığım gözüküyor. Ortada ya hata, ya da kasıt var\" ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan M.K, tutuklu sanıklardan F.U\'yu tanıdığını belirterek, \"Ara sıra arkadaş ortamında görüşürdük. Oturup konuşurduk. Dini anlamda sohbet etmezdik. Genelde üniversiteden, tezlerden ve işlerimizden konuşurduk.\" dedi.

\'KAYINPEDERİMİ İHBAR ETTİM\'

Duruşmaya Gümüşhane Adliyesi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık T.E. kayınpederini ihbar ettiğini söyledi. Tutuksuz sanık F.E.\'nin, boşandığı eşinin ağabeyi olduğunu söyleyen T.E., şöyle konuştu:

\"Eşimden 15 ay önce ayrıldım. Evimiz haremlik selamlıktı. F.E. ile bu konuları konuşmazdık, ama eşi evliliklerinin katalog evliliği olduğunu, F.E.\'nin kendisini katalogdan beğendiğini söylerdi. Biz aile olarak kurbanımızı kayınpederimin evinde keserdik. F.E. ve eşi kurban kesmezdi. Sorduğumda da yurt dışında kurban kestirdiklerini söylerdi. Eski eşim de ağabeyi F.E.\'nin küçüklükten beri onların içinde büyüdüğünü söylerdi. Cumhurbaşkanımız, \'Bildiğiniz FETÖ\'cüleri ihbar edin\' dediğinde ben de kayınbiraderimi ihbar ettim. Eşim de bunu duyduğunda \'Ne yaparsan yap\' demişti. Birkaç gün önce eski eşimden \'Peşimi bırak, sen anladın\' yazılı bir mesaj aldım. Galiba tanıklık yapacağımı öğrendiği için böyle bir mesaj attı\" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık F.E. ise kardeşinin evinde sadece bir gece kaldıklarını ve çok görüşemediklerini belirtti. Hakkındaki beyanları kabul etmediğini söyleyen F.E., tanık T.E.\'nin kendisine iftira attığını iddia etti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, bazı tanıkların dinlenmesi ve BTK raporlarının beklenmesi için duruşmayı 21 Mart 2018 tarihine erteledi.