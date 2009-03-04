Sivas'ta 62 köy yolu kapalı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sivas kent merkezi ve ilçelerinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Başlangıçta sulu şekilde yağan ve zemini tutmayan kar, daha sonra kenti beyaza bürüdü.



Kar yağışı nedeniyle Sivas genelinde 62 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kar yağışı nedeniyle Şarkışla-Pınarbaşı ve Divriği-Arapkir devlet yolu ile Suşehri-Şerefiye-Zara ve Divriği-Arapkir ayrım-Danişment il yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Bu arada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köye elektrik verilemediği, 3 yerleşim biriminin de haberleşme sisteminin arızalı olduğu kaydedildi