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Sivas'ta 4 iş yerine pompalı tüfekli saldırı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılan 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi

27 Ocak 2018 15:47

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılan 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında Ece Mahallesi, Kırıkseten Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle iş yerlerine ateş açtı. Saçmalar, kahvehane, pastane, oto aksesuarcı ve ısı yalıtımcısı olan 4 iş yerine isabet etti. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaf, camlara saçmaların isabet ettiğini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanlarda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri kurşunlanan Aytekin Büyükkaya, 4 bin liraya yakın bir hasar olduğunu ifade ederek, \"Gece sabaha karşı gelmişler. Bizim dükkandan börekçiye kadar sıka sıka gitmişler. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Kimseye borcumuz da yok. Dertleri ne bilmiyoruz. Polis ekipleri geldi, dükkanda tek tek hasarı tespit etti. Şahıslar kimseye bulaşmadan getirsin, bizim 4 bin liramızı versin\" dedi. 

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