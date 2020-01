Sivas'ta 28 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında işadamlarının da bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada \'silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla tutuksuz yargılanan 28 sanık, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanıklardan iş adamı Abdurrahman Y., FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Aktif Sanayici İş adamları Derneği\'ne (ASSİAD) üyeliğinin bulunduğunu kabul ederek, 2011-2012 yılları arasında ticari faaliyette bulunmak için derneğe üye olduğunu söyledi. Talimatla hareket etmediğini belirten Abdurrahman Y. \"2012\'den sonra dernekten ayrıldım. Kimsenin talimatıyla hareket etmedim. Hatta Bank Asya\'nın Sivas Şube müdürü yanıma gelip para yatırmamı ve kendilerine destek olmamı istedi ama ben kabul etmedim. Örgüte yardımda bulunmadım. 2012 yılında yapılan Ticaret Odası seçimlerinde cemaatin adayını desteklemedim. Demokrat kişiliği ile bilinen diğer adayı destekledim\" ifadelerini kullandı.

Sanık Adem A. ise örgütsel faaliyetlere katılmadığını belirterek \"Araç aldığım için o bankada hesabım bulunuyordu. Örgütsel faaliyetlerde bulunmadım, çocuklarımı o yapının okullarına göndermedim, ByLock kullanmadım\" dedi.

İş adamı Celil Ç. ise ASSİAD üyeliğini kabul ederek, derneğin himmet toplantılarına katılmadığını sadece öğrenci velisi olması nedeniyle Bosna gezisine gittiğini ve gezide de örgütsel faaliyetler yapılmadığını turistik bir gezi olduğunu belirtti.

Sanık İlhan O. da \"ASSİAD üyesiydim ancak 17-25 Aralık sürecinde ayrıldım. Çocuğum bu yapının okullarına gidiyordu onu da tepki olarak okuldan aldım. 2006-2008 yılları arasında bir kaç kez sohbetlere katıldım. Sohbetlerine katılmam dışında bu yapıyla başka alakam olmadı.\" ifadesini kullandı.

\"PARTİDEN GELEN YAZIYA TEPKİ\"

Sanık Mehmet Mustafa K. ise savunmasında, \"BBP İl Başkanı olduğum dönemde rahmetli başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu\'nun milletvekili adaylığında bütün kesimleri ziyaret ettik. Siyasi bir parti olduğumuz için her kesimden insanla görüşmeler gerçekleştirdik. TSO seçimlerinde cemaatin üyesi Zeki K.\'yı değilde sosyal demokrat kişiliği ile bilinen diğer adayı destekledik. Eğer biz cemaatin adayına o dönem oy verseydik TSO başkanı cemaatin adayı olacaktı. ASSİAD\'a üye olmuştum. Ancak dernekte görev almadım ve imza yetkim yoktu. İstişare toplantılarına katılmadım.\" dedi.

Mahkeme başkanı, şu an Mehmet Mustafa K\'nın bağlı bulunduğu partiden kendilerine \"Mehmet Mustafa K., FETÖ üyesi değildir\" yazısı geldiğini ve bunu mahkemenin talep etmemesine rağmen gönderildiğini belirterek, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini ve bunların tehlikeli işler olduğunu söyledi.

Başka davadan tutuklu O.K. da savunmasında, şunları söyledi:

\"2007\'de esnaflığı bıraktım ve bu sebeple Ticaret Sanayi Odası\'nda üyeliğim düştü. Ben bu sebeple ASSİAD üyeliğimin de düştüğünü sanıyordum ama düşmemiş. Hakkımda dava açılana kadar üye olduğumu bilmiyordum. Bu yapının sohbetlerine katıldığım dönemde FETÖ\'nün illegal bir yapı olduğunu bilmiyordum. Ben sohbetlere dini bilgilerimi geliştirmek için gidiyordum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum.\" ifadelerini kullandı.

Duruşmada diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Bank Asya kayıtlarının beklenmesi, dijital veri incelemesi sonuçlarının gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 2 Nisan 2018 tarihine erteledi.