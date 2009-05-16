Sivas'ta 2 yük treni çarpıştı

Sivas’ın Divriği ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen 2 yük treni tünelde çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 makinist yaralandı.



Divriği İlçesi yakınlarındaki Cürek Köyü yakınlarında bulunan demiryolunda akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Divriği ile Çetinkaya istasyonları arasındaki bir tünelde meydana geldiği öne sürülen kazada yük taşımacılığı yapan iki trenin çarpıştığı öğrenildi. İlk bilgilere göre, içerisinde yolcu bulunmayan trenlerde bulunan makinistlerden biri yaralanırken, diğerinden haber alınamadığı öğrenildi.



TCDD Yetkilileri, inceleme için olay yerine hareket etti.

