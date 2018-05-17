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Sivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, belediye tarafından kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında, il protokolü ile vatandaşlar iftar yaptı

17 Mayıs 2018 00:01

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, belediye tarafından kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında, il protokolü ile vatandaşlar iftar yaptı.
Sivas Belediyesi\'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mülteciler de çadırda iftar yaptı. Ramazan ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında bekleyenler topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı kurum müdürleri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.

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