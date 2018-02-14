Sivas'ta '14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun' kampanyası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kent meydanında bulunan dev ekranda Sivaslı 302 şehit ile asker fotoğraflarını yayınlayarak, Mehmetçifk Vakfı\'na destek çağrısı yaptı.

Sivas Belediyesi, tarihi Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan ekranda 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle asker ve şehit fotoğrafları yayınlamaya başladı. Ekranda asker ve şehit fotoğraflarını gören vatandaşlar şehitler için fatiha okudu. Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, sosyal medyada başlatılan 14 Şubat\'ın Mehmetçikler için sevgililer günü ilan edilmesine destek vermek için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Özaydın, \"Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Yıllardır bugün şu veya bu şekilde kutlanıyor. Kişiler sevgililerine, nişanlılarına, eşlerine bu anlamda çiçekler verirler fakat bu yıl anlayış tamamen değişti. Türk halkı kendi arasında oluşturduğu düşünceyle bu yıl 14 Şubat\'ı Mehmetçikler için sevgili günü ilan etti. Gerçekten güzel bir hareket oldu, biz bundan çok mutluyuz. Biz de Sivas Belediyesi olarak buna duyarsız kalamazdık. Bizde bu Mehmetçikler için sevgililer gününü destekliyoruz ve bu anlamda şöyle bir hizmet yaptık. Dev ekranda Sivas\'tan şehit olan 302 şehidimizin fotoğraflarını yayınlıyoruz. Özellikle Afrin\'deki Mehmetçiklerimizin fotoğraflarını yayınlıyoruz. Hatta bir kardeşimiz \'Benim annem asker fotoğrafımı hiç görmedi ilk defa sizin ekranınızda görsün\' diye bize mesaj gönderdi. İnşallah onun göndermiş olduğu asker elbisesiyle olan fotoğrafını yayınlayacağız, annesi de onu görmüş olacak\" dedi.

\'ÇİÇEK ALMAYIN, MESAJ ATIN\'

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçek almak yerine Mehmetçik Vakfı\'na mesaj atarak 10 lira destekte bulunulmasını isteyen Özaydın şöyle dedi:

\"Ben buradan halkımıza sesleniyorum. Bu yıl Mehmetçik Vakfına 2582\'ye Mehmetçik yazarak mesaj atmalarını ve 10 lira gibi bir ücreti yatırmalarını rica ediyoruz. Ne gül alsınlar, ne bilezik alsınlar, ne altın alsınlar. Alıyorlarsa da bunun bedeli kadar Mehmetçik Vakfı\'na mesaj göndersinler. Hiç değilse Mehmetçik Vakfımız güçlensin. Ben Mehmetçiklerimizin özellikle de Afrin\'deki Mehmetçik kardeşlerimizin Sevgililer Günü\'nü kutluyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.\"

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