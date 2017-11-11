Sivas'ta, 12 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu asker, 9\'u tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Ferhat V., Hasan C., Kadir Ö., Mustafa K., Nebi T., Ridvan M., Şahin S., Yasin S., Yusuf G. ile tutuksuz sanıklar Ahmet Ç., İlhan H., Murat G. ile avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Ardından ByLock bilirkişi raporları ile gelen rapor ve belgeler okundu. Ardından söz alan tutuklu sanıklardan binbaşı Nebi T. daha önce verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu ifade ederek, \"Meslek hayatım boyunca asla cebir ve şiddet kullanmadım. Kanunsuz hiçbir iş yapmadım. Kanunsuz emir alıp, kanunsuz emir vermedim. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. Ben tayinimi terör olaylarının çok olduğu bir yere olması için dilekçe dahi yazdım. Ben devletime asla ihanet etmedim, ettirmedim. Birçok kritik operasyonda görev aldım, 2 defa mayınlı saldırıya uğradım, yaralandım. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Sivas\'ta özel bir hastanede doktor olan tutuklu sanıklardan Ferhat V. ise sohbet verecek kadar dini bilgisine sahip olmadığını ifade ederek, \"Ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir cemaate ilgi duymadım. Örgüte ait hiçbir ilgim yok. Hakkımda hiçbir asker veya sivilden beyanat olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Duruşmada tüm sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti 9 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2017 tarihine erteledi.