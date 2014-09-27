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Spor

Sivassporlu Ziya Erdal'ın '6' işareti, Galatasaraylıları deliye döndürdü

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta, konuk ekipten Ziya Erdal'ın eliyle 6 işareti yapması, sarı-kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi

27 Eylül 2014 01:38

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılı taraftarları çılgına çeviren bir olay yaşandı.

sporx'in haberine göre, Sivassporlu Ziya Erdal, 90+3. dakikada köşe gönderine yakın bir noktada yaşanan pozisyonun ardından defansa geri dönerken, Galatasaray taraftarına doğru eliyle '6' işareti yaparak Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği tarihi maça göndermede bulundu.

Ziya'nın yaptığı hareketin ardından tribünde bulunan Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

 

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