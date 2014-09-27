Galatasaray nefes aldı: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Kamerunlu Chedjou'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

32. dakikada Olcan Adın'ın düşürülmesinden kazanılan penaltıda, topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşu kaleciden döndü, golcü futbolcu önüne düşen topa vurda ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

Sivasspor, 70. dakikada Macauley Chrisantus'us golüyle skoru 2-1'e taşırken, maç da bu sonuçla bitti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Burhan'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasına hareketlenen Utaka'nın savunmaya rağmen kale önünde yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Dzemaili'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

7. dakikada Cicinho'nun orta sahadan attığı uzun pasta, savunmanın arkasında topla buluşan Utaka'nın aşırtarak kaleye göndermek istediği topu, Muslera önce sektirdi, sonra da kontrol etti.

10. dakikada Galatasaray yarı sahasında Tarık Çamdal'dan topu kaparak ceza sahasına giren Chahechouhe'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Olcan Adın'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak, ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada Olcan Adın ceza sahasında İbrahim Toraman'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak, yatarak müdahalede bulunan kaleci Ertuğrul'dan döndü. Burak Yılmaz, dönen topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dzemaili'nin dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ertuğrul'un yumruklayarak uzaklaştırdığı top taca gitti.

53. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında soldan Tarık Çamdal'ın yaptığı ortada, kale sahası önünde Burak Yılmaz'ın yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray'ın savunmada uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasında Utaka'nın önünde kalırken, kalesini terk eden Muslera meşin yuvarlağı kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

62. dakikada Cicinho'nun soldan yaptığı ortada, kademede Chedjou'dan seken top ceza sahasında Chahechouhe'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun zayıf vuruşunda Muslera meşin yuvarlağa sahip oldu.

69. dakikada Chedjou'nun sağdan yaptığı ortada, kale sahasında Olcan Adın'ın dokunamadığı top yandan auta gitti.

Aynı dakikada Yekta'nın ara pasında Burak Yılmaz'ın ceza sahası önünde bekletmeden yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

70. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Galatasaray savunmasını az adamla yakalayan Sivasspor'da Cicinho'nun sağdan yaptığı ortada, arka direkte Chrisantus gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

73. dakikada Cicinho'nun soldan ortasında arka direkte Chrisantus'un içeri çevirdiği topu kaleci Muslera ayağının altından kaçırırken, Semih Kaya meşin yuvarlağı çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

79. dakikada Cicinho'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği topu, Muslera son anda üstten kornere çeldi.

83. dakikada Tarık Çamdal'ın sağdan ortasında ceza sahasında Selçuk İnan meşin yuvarlağı topuğuyla Yekta'nın önüne bıraktı. Yekta'nın, penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top üstten kornere gitti.

87. dakikada savunmadan atılan uzun pas sonrası çalımlarla Galatasaray yarı sahasını kateden Utaka'nın ceza yayı içinde yerden vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.