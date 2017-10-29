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Spor

Sivassporlu Ergin Keleş'ten 29 Ekim mesajı

"Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları rahmetle, özlemle, saygıyla anıyorum"

29 Ekim 2017 19:37

Süper Lig’in 10. haftasında Karabükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor’da Ergin Keleş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, “Bu güzel günü de bizlere armağan eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları rahmetle, özlemle, saygıyla anıyorum” sözleriyle kutladı.

Karşılaşma öncesi beIN SPORTS’a açıklamada bulunan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Bugün sözlere futbolla başlamak ayıp olur. Bugün var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin, egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı ve bunu da tüm dünyaya haykırdığı bir gün bugün.

29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı büyük bir onur ve gururla kutluyorum. Bu güzel günü de bizlere armağan eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları rahmetle, özlemle, saygıyla anıyorum.

İnşallah hem Sivasspor hem Karabükspor bugünün adına yakışır bir maç oynar. Tabii sonunda biz kazanırsak şahane olur."

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Ergin KeleşSivassporKarabükspor29 EkimCumhuriyet BayramıBaşkomutanGaziMareşalMustafa Kemal Atatürk

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