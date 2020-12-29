Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Arda Kardeşler bana "sus lan" dedi, hakemler konuşmalarına dikkat etsin

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, hakem Arda Kardeşler hakkında sert ifadeler kullanırken, "Hakem bana sahada 'Sus lan' diyor. Bize neden böyle davranılıyor? Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e isyan etti.

Başarılı futbolcunun maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle; "Motivasyon kaybı değildi. Yanlış konuşmak istemiyorum. Yanlış konuşunca hemen ceza veriliyor. Emeğimiz yenildi burada. Biz burada emek veriyoruz. Hafta içi, hafta sonu, yol çekiyoruz. Bize karşı davranışları. Arda 'Hoca' demek istemiyorum, bana 'Sus lan' diyor. Bunlar yanlış konuşmalar. Bizim hakkımız itiraz etmek. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle.

VAR diye bir şey var. Hakem, 1 metre yanda, 1 metre bile değil. Sivasspor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Küçük çocuklar da var, izliyorlardır. Çok puan kaybediyoruz, böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir."