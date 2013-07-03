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Spor

Sivasspor'dan Cicinho bombası

Kırmızı-beyazlılar, 2006-2007 sezonunda Real Madrid forması giyen Brezilyalı Cicinho ile el sıkıştı

03 Temmuz 2013 10:25

Sivasspor ilk transfer bombasını Cicinho ile patlattı. Sivasspor, bir dönem Real Madrid forması da giyen Brezilyalı sağ bek Cicinho ile prensip anlaşmasına vardı.
 
Brezilyalı efsane Roberto Carlos’u takımın başına getirerek dikkatleri üzerine çeken Sivasspor, önemli bir transfere imza attı.

2007 ile 2012 arasında Roma'daki performansıyla Avrupa’nın en dikkat çeken sağ beklerinden olan Cicinho, Sivasspor’un teklifine 'evet' dedi.

33 yaşındaki Cicinho, 15 kez Brezilya Milli Takımı’nın formasını giydi.

Sivasspor’un forvet transferi için gündeminde Milan Baros bulunuyor.

2008’de Galatasaray’a gelen ve geçen devre arasında Banik Bostrava’ya transfer olan Milan Baros, Sivasspor'un teklifine sıcak bakıyor.


'Cicinho yarın İstanbul'a gelecek'


İskelet kadroyu koruyacaklarını aktaran Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Cicinho ve anlaştığımız Perulu bir golcü yarın İstanbul'da olacak. Futbolseverlerin yakından tanıdığı yabancı bir stoperle de anlaştık. Bu stoperin ismini şimdi açıklayamayacağım" dedi.

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