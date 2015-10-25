Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim belli oldu

Medicana Sivasspor yönetimi, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirdi. Görevden ayrılmasına rağmen bugün takımla antrenmana çıkan Sergen Yalçın ise şanssızlıktan yakındı:

“Ligdeki 9 maçın 6'sını kolay kazanabilirdik. Oyun anlamında üstündük. Futbol şanssızlığı. Biraz da o toplar girecek."

Trabzonspor'a dün akşam kendi evinde 2-0 yenilen ve ligde 6 puanla alt sıralarda kalan Medicana Sivasspor'un yöneticileri, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Bu gelişmenin ardından yeni teknik direktörü belirlemek için peş peşe toplantılar yapan Medicana Sivasspor Yönetim Kurulu, son olarak geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran Okan Buruk'ta karar kıldı.

Genç teknik adamın akşam saatlerinde Sivas'a geleceği ve yarından itibaren de takımını Bursaspor maçına hazırlamaya başlayacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın ise, bugün son kez takımın başında antrenmana çıktı.



Sergen yalçın: Doğru zamanda doğru karar verdik

Takımdaki son antrenmanın ardından açıklama yapan Sergen Yalçın, futbolda bu tür ayrılıkların normal olduğunu ve her teknik direktörün başına geldiğini belirterek şöyle dedi: "Kendimize ve Medicana Sivasspor'a zarar vermemek adına doğru zamanda yönetimle beraber bir karar verdik. Tek başımıza değil yönetimle görüşerek ortak bir karar aldık. En sağlıklısının böyle olacağına karar verdik. Medicana Sivasspor bizim için çok değerli bir yer. Özellikle gönül olarak çok değerli bir yer. Doğru zamanda bıraktığımızı düşünüyorum. Bir enerji değişikliğinin belki daha faydalı olacağını, yeni gelecek hocanın önünde uzun bir süre kredisi olması açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Futbolda her zaman başarılı olamıyorsunuz maalesef. Bu tür sonuçlar, biz bu işimizi yaptığımız sürece, bu baskı üzerimizde olacak. Öncelikle Sivas halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten burada kaldığımız süre içerisinde bize inanılmaz destek verdi, çok iyi ağırladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkana teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiği ve bu kadar zaman beraber olduğumuz için."

"Toplar içeri girmeyince..."

Bu sezon yolunda gitmeyen tek şeyin sonuçlar olduğunu vurgulayan ve futbol şansının yanlarında olmadığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:"Son Trabzonspor maçındaki istatistiklere bakarsanız, 9 maçlık etapta futbol şanssızlığına uğradığımızı söylemek normal olur. Çünkü 9 maçın belki 6'sını çok kolay kazanabilirdik. Kazanabileceğimiz maçlardı zaten. Oyun anlamında her alanda üstün oynadık. Futbol şanssızlığı. Biraz da o toplar içeri girecek. Girmediği zaman bu tür şeyler yaşamak zorunda kalıyoruz. Tabi ben teknik direktörlük yapıyorum. Bu, bu işin bir parçası. Dünyanın en önemli teknik direktörleri de yeri geliyor görevi bırakmak zorunda kalıyor. Biz doğru zamanda doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Sivasspor bizden sonra çok daha iyi yerlere gelir. İnşallah başka bir zamanda başka şartlarda tekrar birlikte oluruz."

"Yorulduk, enerjimizin sonuna geldik"

Bundan sonraki kariyer planlaması ve teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine de şunları söyledi:

"Şu anda bir planlama yapmıyoruz. Yorulduk biraz. Geçen sezon göreve başladığımız ve bugün bıraktığımız güne kadar gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Rahat edemedik. Oynadığımız maçlar, ligdeki pozisyonumuzla geçen sene de sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu sene de o sıkıntılı süreçten bir türlü kurtulamadık. Doğal olarak yorulduk. Kafalarımız da yoruldu. Biraz enerjimizin sonuna geldik. Ekip olarak biraz dinlenelim. Ondan sonra sağlıklı bir karar veririz."

Antrenmanı Medicana Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler de izledi.

"1-2 galibiyetle fark kapanır"

Bugün kentten ayrılacağını ve takımla vedalaştığını belirten Yalçın, son antrenmanda futbolculara neler söylediği ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Oyunculara şunu söyledim. Bu sürecin her zaman olduğunu, oyuncu gruplarının her zaman teknik direktör değişikliğine alışık olduğunu, ama oyuncuların iyi bir takım olduğunu, güçlü bir takım olduğunu, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini, Sivasspor'un gerçek yerinin burası olmadığını, ligde uzun bir süreç olduğunu, telafi edecek çok zaman olduğunu söyledim. Bizim 6 puanımız varsa öbürlerinin 10 puanı var. Arada büyük fark yok. Bir iki galibiyete bakıyor hepsi bu. Bu oyuncu grubunun bunu başarabilecek kalitede olduğunu söyledim. Bizimle belki olmadı ama bundan sonraki süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapıp Sivassporu layık olduğu yere getireceklerdir."