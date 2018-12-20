Sivasspor'da, Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri\'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenman koşu ve kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın devamında dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah tesislerde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Bir süre önce Sivas\'tan Gaziantep\'e atanan Vali Davut Gül, Demir Grup Sivasspor\'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın öncesinde futbolculara moral vermek için baklava gönderdi. Futbolcular baklavadan yiyerek Gül\'e teşekkür etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenman görüntüleri

- Baklava ikramı

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)