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Spor

Sivasspor zirve takibini sürdürüyor

Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

15 Haziran 2020 23:19

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.

27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşmada gol perdesini açan Mustapha Yatabare 45+1'de Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca ev sahibi Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 52 puana çıkan  Demir Grup  Sivasspor, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada ligde üçüncü sıraya yükseldi. Ligde 3 maç sonra yenilen Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

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