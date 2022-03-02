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Spor

Sivasspor Türkiye Kupası'nda yarı final biletini tek golle aldı!

02 Mart 2022 19:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, Trabzonspor'un ardından yarı final bileti alan ikinci takım oldu.

Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivas temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Mustapha Yatabare, 69. dakikada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Cofie, Felix (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 90+5 Henrique), Kayode (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Yatabare (Dk. 90+5 Konate)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu (Dk. 65 Balkovec), Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Biglia, Toure (Dk. 66 Levent Mercan), Borini (Dk. 43 Karamoh), Bistrovic (Dk. 78 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Emre Mor)

Gol: Dk. 69 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+4 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Demir Grup Sivasspor)
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