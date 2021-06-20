Sivasspor transferde büyük oynuyor: Troy Deeney

İngiltere'de Watford forması giyen Troy Deeney için Sivasspor devrede. Yiğido, bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü kadrosuna katabilmek için tüm imkanları zorlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Sivasspor, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı Beyazlıar, Avrupa'da iddialı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde.

Yiğidolar da bu anlamda golcü transferine yöneldi. Sivasspor, daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney ile temasa geçmiş ancak ilk etapta olumsuz yanıt alınmıştı.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyü kadrosuna katabilmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Özellikle Rıza Çalımbay'ın da tecrübeli forveti kadrosunda görmeyi bir hayli istediği gelen haberler arasında. Deeney, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.