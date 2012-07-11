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Yaşam

Sivasspor tesislerinde patlama oldu!

Sivas-Ankara karayolu üzerindeki Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi

11 Temmuz 2012 02:08

 

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un kulüp tesislerinde patlama yaşandı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, PAF takımdan bir sporcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
 
PAF takım ve altyapıdaki takımlardan sporcuların kaldığı, ayrıca idari bina olarak kullanılan 3 katlı yapıda meydana gelen patlamada, can kaybı yaşanmadı.
 
Patlamada, tesis binasında kalan PAF takımdan bir sporcunun, sırtına düşen tuğla parçası nedeniyle hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
 
Patlama nedeniyle tesis binasında büyük çapta maddi hasar oluştu. Binanın bazı bölümlerindeki duvarlar yıkılırken, kapı ve pencereler de kırıldı. 
 
Muttaktaki tüpler olası bir patlama ihtimali üzerine dışarı çıkarıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, tesis binasında inceleme yapıyor.
 
PAF ve genç takımlardaki sporcuların mutfakta akşam yemeği yedikten sonra dinlenmek üzere odalarına geçtiği, yaklaşık 1,5 saat sonra da patlamanın yaşandığı bildirildi.
 
Bolu Gerede'de yaptığı kampla yeni sezona hazırlanan Sivasspor'un tesislerinde meydana gelen patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. 
 

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