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Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Slaven Bilic herhalde başka maçtaydı

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Sergen'den Bilic'e tepki...

08 Mart 2015 20:48

Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrası teknik direktör Slaven Bilic ve hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterdi. Sergen Yalçın  "Bilic az önce 'Sivasspor taraftarı hakemi baskı altına alıyorlar' dedi. Herhalde başka maçtaydı” dedi.

Sergen Yalçın, "Galibiyete ihtiyacımızın olduğu bir maçtı. Düşme potasından kurtulma yolunda kritik bir maç oynadık" diyerek sözlerine başlarken, "Bilic az önce 'Sivasspor taraftarı hakemi baskı altına alıyorlar' dedi. Herhalde başka maçtaydı.... Kimsenin baskı altına aldığı yoktu. Benim oyuncularım güçlülerdi ve ayakta kaldılar. Biz burada herkese çok misafirperver davranıyoruz. Bütün stat hakemle ilgili tezahürat yaptı. Bu zamana kadar burada böyle bir şey olmamıştı. Hakem çok acayip düdükler çaldı. Oyun içerisinde Bülent Yıldırım'ın çaldığı fauller var. Bırak oyun oynansın. Oyunu gerekli geresiz çok durdurdu" dedi.

"90 dakikayı pozisyon vermediğin maçı kaybettiğinde insan ne diyeceğine şaşırıyor" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, İbrahim Akın'ı geç oyuna almasıyla ilgili de, "Bazı maçlarda mecburi 3 orta saha oynamak zorunda kalıyoruz. Onun için Beşiktaş maçına da 3 orta saha oyuncusuyla başladık. Hakan, Metin ve Kadir çok iyi oynadılar. Hakan'ın koşu özelliğinden yararlanmak istedik ve bu oyuncularım maç içinde çok güçlülerdi. İkili mücadeleleri de kazandılar. Ama kaybettik. Galatasaray maçı da böyleydi. Beraberliği yakalasak son 15 dakikada maçı da çevirebilirdik. Futbol son vuruş oyunu, son vuruşları yapacaksın. Üzülüyoruz. Bütün hafta maçın analizini yapıyoruz oyun planı hazırlıyoruz. Düşündüğümüz her şeyi yapıp yenilcinde ister istemez üzülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini, "Bundan sonra daha az hata yapmaya ve daha iyi konsantre" olmaya çalışacağız diye bitirdi.

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