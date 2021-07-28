Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: Ülke puanı için kazanmak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Moldova temsilcisi Petrocub'u yenerek, bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, çok güzel bir kamp geçirdikten sonra Sivasspor ve Türkiye'nin puanı açısından çok önemli bir maça gittiklerini ve rakipleri Petrocub'u 1-0 mağlup ettiklerini aktardı.

Maçın rövanşını yarın Sivas'ta oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Kolay bir rakip değil, gerçekten çok mücadele eden ve disiplinli bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak, oyunun içinde kalmazsak çok sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için ilk maçta nasıl disiplinli oynadıysak aynı şekilde oynamamız gerekiyor, hatta daha üstüne çıkmamız gerekiyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de taraftarımızla maçı oynamak. Onların desteğiyle biz çok güzel şeyler başardık, aynısını da onların desteğiyle burada başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Avrupa kupalarında sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Çalımbay, "İstediğimiz şekilde bitiremedik, çünkü baktığımız zaman rahatlıkla çıkabileceğimiz bir gruptu. Ama maalesef bazı aksiliklerden dolayı olmadı. İnşallah bu sene bunu telafi etmeye çalışacağız. Turu geçersek çok çalışacağız." diye konuştu.

"Böyle maçlarda daha fazla konsantre olmamız gerekiyor"

Rakiplerinin dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir takım olmadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Herkes dışarıdan 'Moldova takımı bu, her türlü yener' gözüyle bakıyor. Ama gerçekten öyle değil, iyi bir takım söylediğim gibi. Eğer bize iyi bir takım çıksaydı çekinmezdim ama böyle maçlarda bizim daha fazla konsantre olmamız gerekiyor, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor, daha fazla oyunun içinde olmamız gerekiyor. Kampa geç katılan arkadaşlarımız oldu, onlar da net şekilde hazır değiller. Ama dediğimiz gibi buradaki maç her açıdan önemli olduğu için bizim mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takımıma inanıyorum, güveniyorum ve taraftarımızın da desteğiyle yarınki maçtan istediğimiz şekilde ayrılırız. Ondan sonra zaten yolumuz Avrupa kupalarında çok uzun. Sivasspor olarak sonuna kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah geçen seneki gibi sakatlıklar, hastalıklar yaşamazsak iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum."

Uzun bir aradan sonra ilk kez taraftar karşısında oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, "Sahamızda hiç mağlubiyet almadık, taraftarımızla beraber mükemmel şekilde bütünleşme vardı. Futbolcu ve taraftar arasındaki bütünleşme dört dörtlüktü. Onların desteğiyle çok maçlar kazandık, taraftarla beraber artık devamı olacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Hem ülke puanı açısından hem kendimiz için kazanmamız gerekiyor"

Bazı futbolcuların ilk kez taraftarla buluşacağını da vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Aramızdaki bazı arkadaşlarımız daha önce hiç taraftarımızla buluşmamıştı. Taraftarlar da artık onları canlı görecek. Bazı hazır olmayan arkadaşlarımız var, yeni transfer olan arkadaşlarımız geç katıldı. Onlar için bu maç çok önemli. Normalde bu maçlar olmasaydı ilk kampımızı yapıp, yurt dışında hazırlık maçlarını oynuyor olacaktık. Ama biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Bu maçlar diğer arkadaşlarımızın maç temposu kazanmaları açısından çok önemli. Ama her şeyden önemli olan hem ülke puanı açısından ve hem bizim açımızdan kazanmamız gerekiyor."

Çalımbay, ilk maçtaki kadroyu değiştirmek istemediğini ancak Isaac Cofie'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Gole dönük Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel'in Tokyo Olimpiyatları'nda ülkesinin milli takımında yer aldığını, Erdoğan Yeşilyurt'un ameliyat edildiğini anımsatan Çalımbay, Aaron Appindangoye ve Samba Camara'nın da sakatlığının devam ettiğini aktardı.

Takımına güvendiğini dile getiren Çalımbay, "Arkadaşlarıma güveniyorum, herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. İlk maçın 1-0 bitmesi önemli ama artık eskisi gibi değil, orada kazanınca avantajlı oluyorduk. Onun için onu düşünerek kazanmak için oynayacağız. Futbol prensibimde deplasmanda ve içeride rakip kim olursa olsun galibiyete oynayan bir oyun oynatıyorum, aynısı olacak. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

Muammer Yıldırım: "Puanlara ihtiyacımız var"

Kaleci Muammer Yıldırım ise maçın hem Sivasspor hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Puanlara ihtiyacımız var, ilk maç kolay olmadı. Karşımızda hareketli bir takım vardı ama kazanmasını bildik. İlk maçta avantajı elde ettik. İkinci maçta da iyi konsantre olup, iyi bir disiplinle tekrar kazanıp, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Yarın ilk defa taraftarlarımızla buluşacağız, heyecanlıyız. Kazanarak turu atlayıp onlara da armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.