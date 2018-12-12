Sivasspor Teknik Direktörü Keleş: ''Galatasaray'ı da yeneceğiz''

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -



DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, \"Galatasaray\'ın son 14 maçına baktık, 2 tane galibiyeti var. Sakatlık ve cezalılarla bir sürü sıkıntı yaşadılar. Biz de deplasmanda iyi oynuyoruz. Galatasaray\'ı da yeneceğiz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 16\'ncı haftasında kendi sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Sakatlığı bulunan İlker Sayan antrenmana katılmazken, Ziya Erdal ise kontrol amaçlı salonda çalıştı. Antrenman ısınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam etti.

\"KAZANAN BİZ OLALIM, SİVASSPOR OLSUN\"

Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçı için çok iyi çalıştıklarını belirten Keleş, \"Rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteği ile de 3 puanı almak istiyoruz. İyi bir çıkış yakaladılar. Devam ettirmek istiyoruz. Şuan da Ankaragücü\'ne odaklıyız\" dedi. Uzun yıllar eski takımı Ankaragücü\'nde hem antrenör hem de futbolculuk yaptığını hatırlatan Keleş, \"Benim için duygusal bir maç ama ben profesyonelim. Şuan ben Sivasspor camiasını temsil ediyorum ve onun başarısı için uğraşıyorum. 3 puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuçta sevdiğim bir camia ama kazanan biz olalım, Sivasspor olsun\" dedi.

\"GALATASARAY\'I DA YENECEĞİZ\"

Antrenman öncesi futbolcularla sahada yaptığı toplantıda ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından galibiyet ile dönmek istediğini söyleyen Keleş, \"Futbolcularım devre arası için ben den izin istediler. Ben de \'Galatasaray\'ı yendiğimiz zaman ekstra izin vereceğiz\' dedim. Bu bizim için bir uğur oldu. Galatasaray\'ın son 14 maçına baktık. 2 tane galibiyeti var. Sakatlık ve cezalılarla bir sürü sıkıntı yaşadılar. Biz de deplasmanda iyi oynuyoruz. Galatasaray\'ı da yeneceğimizi söylemek için dile getirdim\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Hakan Keleş açıklama

(FOTOĞRAFLI)