Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fatih Hoca gayet iyi durumda, öksürüğü de bitmiş

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim’in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Fatih Terim’le görüşme şansının olmadığını söyleyen Çalımbay, “Yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş” haberini katardı.

Hürriyet’ten Uğur Yapıcı’nın sorularına yanıt veren Çalımbay’ın açıklamaları şöyle:

“Tesislerin hepsini kapattım ve dezenfekte ettiriyoruz. Futbolculardan 2 hafta evlerinden çıkmamalarını istedik. Antrenmanlara gelirlerse herkes kendi malzemesini evinden getirecek. Düz koşularda bile 2 kişi yan yana koşmamasını istiyoruz ayrıca futbolcularımız evde telekonferansla hep beraber antrenman yapıyorlar."

Süper Lig yorumu

"Benim düşüncem 15 Mayıs gibi maçlar belki oynanabilir. Bana göre 18 takım Antalya’ya gelsin hepsi farklı otellerde çalışmalarını sürdürsün ve 18 takım maçları orada oynayıp bitirsin. En uygun seçenek bu, hiç seyahat etmiyorsunuz ve sıcak havada virüsün bulaşıcılık riski daha az diyorlar onun için bütün takımlar için en uygun olan bu hatta Türkiye Kupası maçlarını da Antalya’da oynayıp 1 ay sürmeden bu süreci bitirebiliriz."

“Dünya Kupası modeli gibi ilerleyebiliriz”

"Ayrıca gündüz maçlarıyla gidersek herkes maçları izleyebilir. Dünya Kupası modeli gibi ilerleyebiliriz tıkır tıkır maçları oynatırız. Mecnun başkana ‘Kulüpler Birliği’nde konuşulursa benim teklifim olarak bunu söyleyin’ diye rica ettim"

Fatih Terim hakkında konuştu

"Fatih hocayla görüşme şansımız olmuyor yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş."