Sivasspor taraftarı Hatice, atına 'Robinho Gardaş' ismini verdi

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta yaşayan ve 4 yıldır profesyonel olarak at biniciliği yapan Hatice Erdem, yeni aldığı 6 yaşındaki \'Arap\' cinsi atına Demir Grup Sivasspor\'un transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcusu Robinho\'dan esinlenerek, \'Robinho Gardaş\' adını verdi.

Sivas\'ta, kamu kurumunda memur olarak görev yapan, evli ve 1 çocuk annesi Hatice Erdem (28), çocukluğundan beri kurduğu at sahibi olma hayalini 2014 yılında gerçekleştirdi. İlk atını 4 yıl önce alan Erdem, her gün ilgilendiği hayvanını sattıktan sonra yeni at alamaya karar verdi. Geçen hafta yeni atına kavuşan ve isim düşünen Erdem, Demir Grup Sivasspor\'un dünyaca ünlü Brezilyalı transferi Robinho\'dan esinlenerek, \'Robinho Gardaş\' ismini verdi. Yakınlarının bu ismi ilginç karşıladığı Erdem, \"Biniciliğe olan ilgim; küçüklükten beri bir hevesti, hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Son 4 yıldır atım var. Bu atım da yeni geldi. 6 yaşında \'Arap\' cinsi. Ailem, biniciliğe olan ilgime çok olumlu bakıyorlar. Öğrencilerim de var. Yiğidolar Atlı Spor Kulübü\'nde de binicilik eğitimi veriyorum. Eşim ve çocuğum da çok olumlu karşılıyorlar. Çocuğum da at binmeyi çok seviyor\" dedi.

\'ROBİNHO, DEDİĞİMİZDE KULAKLARINI DİKİYOR\'

Sivasspor hayranı olduğunu ve her maçını takip ettiğini dile getiren Hatice Erdem, atının da ismine hemen alıştığını söyledi. Robinho\'nun imza töreninde taraftarlara \'Marhaba Gardaş\' demesiyle çok mutlu olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

\"Sivasspor\'u ben, devamlı takip ediyorum. Maçlarına gidiyorum. Ailecek seviyoruz, oğlum da çok seviyor. Robinho, gibi bir dünya yıldızı Sivasspor\'umuza geldi. Çok mutlu oldum. O yüzden atımın ismini de \'Robinho\' koydum. Sivasspor; canımız, ciğerimiz, kanımız, çok seviyoruz. Atımız \'Robinho\' dediğimizde kulaklarını dikiyor. Hemen ismini öğrendi. İnşallah, zamanla daha da iyi alışacak ismine. Çevremdekiler, bu ismi çok ilginç karşıladılar. Nereden aklıma geldiğini sordular. Ben de değişiklik olur, diye bu ismi verdim. Robinho\'yu da Yiğidolar Atlı Spor Kulübü\'müze at binmesi için bekliyoruz.\"

