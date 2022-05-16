Sivasspor, Rize'de geriden gelip kazandı: 1-2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, 22. dakikada Tyler Boyd'un kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 31. dakikada Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'la eşitliği sağladı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümünde iki takım da skordaki dengeyi bozamazken 75. dakikada Sivasspor, Fredrik Ulvestad'la öne geçti.

Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran konuk Sivasspor, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Aldığı galibiyetle Sivasspor, puanını 51 yaparken Çaykur Rizespor, 36 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun son haftasında Sivasspor, sahasında Türkiye Kupası finalindeki rakibi Kayserispor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.