Sivasspor, Moldova'da Petrocub'u tek golle geçti

Demir Grup, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 yendi.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.
Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Mustapha Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.