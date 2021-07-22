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Spor

Sivasspor, Moldova'da Petrocub'u tek golle geçti

22 Temmuz 2021 22:47

Demir Grup, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 yendi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Mustapha Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

SivassporPetrocubUEFA Konferans Ligi
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