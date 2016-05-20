Sivasspor küme düştü, yerel kanal 24 saat ekranını karattı

Sivas'ta yerel kanallarında TV 58, Medicana Sivasspor'un PTT 1. Lig'e düşmesi nedeniyle 24 saat ekranını kararttı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 beraber kalan ve puanını 31'e yükselterek, 16. sırada tamamlayan Medicana Sivasspor'un PTT 1. Lig'e düşmesi, kentte üzüntüye neden oldu.

Medicana Sivasspor'un Süper Lig'teki 11 yılık mücadelesinin ardından küme düşmesi nedeniyle Sivas'ta yerel yayın yapan TV 58 kanalı, 24 saat boyunca ekran karartma kararı aldı. Kanal, saat 20.00'deki ana haber bültenine kadar, ekranında "Üzgünüz, şimdi sen düşün Süper Lig. Kırmızı beyaz yok artık! Dönüşümüz muhteşem olacak" yazısını yayınlayacak.