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Spor

Sivasspor, İstanbul'dan bir puanla ayrıldı

05 Temmuz 2020 21:29

Süper Lig'de liderlik için mücadele eden takımlar arasında bulunan Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanında puan bıraktı. Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. 

Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Kasımpaşa, 62. dakikada Hadergjonaj’ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrası maçı 10 kişi tamamladı.

Düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen maçta Demir Grup Sivasspor’un Kone ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Sivasspor'un galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Kasımpaşa'nın beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Bu beraberlikle puanını 54 yapan Demir Grup Sivasspor, lider Medipol Başakşehir’in 9 puan gerisine düştü. Kasımpaşa ise 36 puana ulaştı.

 

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